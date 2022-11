Adventsstimmung für wenig Geld Was Sie für den Weihnachtsmarkt zu Hause brauchen

„Last Christmas“ und „All I want for Christmas is you“ kennt so gut wie jeder. Nachdem sie aber oft schon ab Mitte November überall gespielt werden, von der Autowaschanlage bis hin zum Supermarkt, ist die Zeit für etwas Abwechslung reif. Wie wäre es zum Beispiel mal mit internationaler Weihnachtsmusik, fernab von deutschen Klassikern und amerikanischen Hits? „Stille Nacht“ klingt auf französisch zum Beispiel fast wie ein anderes Lied, das „The Beach Boys’ Christmas Album“ bringt Abwechslung in die Musikliste und auch Rock-Fans werden mit Bad Religions Version von „White Christmas“ oder „I won’t be home for Christmas“ von Blink 182 glücklich. Und wenn die Adventsstimmung so gar nicht aufkommen mag, schafft es das irische „Fairytale of New York“ von The Pogues oft, selbst den größten Weihnachtsmuffel zu überzeugen.