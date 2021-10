Glühwein, Kitsch und Co. : Schausteller geben grünes Licht für NRW-Weihnachtsmärkte

Essen Es wird aufgebaut: In vier Wochen beginnt der Essener Weihnachtsmarkt. Die Schausteller setzen darauf, dass Corona ihnen dieses Jahr keinen Strich durch die Rechnung macht. „Draußen ist schon die halbe Miete“, sagt ihr Präsident Albert Ritter.

Die bekannten Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen können in diesem Jahr nach Kenntnis des Schaustellerbundes alle stattfinden. Die Märkte würden jeweils in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern geplant, sagte Albert Ritter, der Vorsitzende des Deutschen Schaustellerbundes, der Deutschen Presse-Agentur.

Die NRW-Weihnachtsmärkte haben in normalen Jahren mehrere Millionen Gäste und sind wichtig für Tourismus und Einzelhandel. Viele Besucher reisen extra aus den Niederlanden und Belgien an. Ritter begrüßte, dass in diesem Jahr auch die traditionellen Herbst-Jahrmärkte in Werne und Soest stattfinden: „Darüber sind wir erfreut“.