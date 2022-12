Tipps für Sparfüchse 12 günstige und persönliche Weihnachtsgeschenke

8. Pflanzenableger

Es muss nicht immer ein Strauß Rosen sein. Verschenken Sie stattdessen Blumen, die nicht so schnell den Kopf hängen lassen. Sie können dazu Stecklinge von ihren eigenen Pflanzen züchten und diese in hübsche Töpfe setzen. Eine Schleife um den Topf binden - et voilà.