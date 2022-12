Weihnachtsringsendung 1942 Als die Nazis mitten im Krieg per Radio Heiligabend feierten

An diesen Außenposten wurden, so der Produktionsfahrplan, „Milieu und Stimmung“ in Kurzberichten geschildert, der kämpferische Einsatz unterstrichen und offenbar auch charakteristische Geräusche eingespielt. Anschließend gingen ausgewählte Stationen im Reich auf Sendung: Familienangehörige tauschten mit den in der Sendung auftretenden Soldaten abwechselnd Weihnachtsgrüße vor dem Radiopublikum aus. Dabei kamen jeweils nur solche Soldaten zu Wort, deren Angehörige in den Studios von Berlin, Graz, Frankfurt, Königsberg, Breslau, Hamburg und München saßen. So wurde der Eindruck einer sich über das gesamte besetzte Gebiet erstreckenden Familienweihnachtsfeier inszeniert.