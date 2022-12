Sicherheit für Hund und Katze Weihnachten mit Haustieren - Diese Gefahren lauern zum Fest

Weihnachten ist für viele Menschen das Highlight des Jahres. Verlockende Gerüche, gemütliches Kerzenlicht und ein leuchtender Weihnachtsbaum - wem wird da nicht warm ums Herz? Auch für unsere Haustiere ist das Weihnachtsfest eine besondere Zeit. Ihre gewohnte Umgebung verändert sich und sie begegnen ganz neuen Reizen und Eindrücken. Manche Tiere reagieren mit Scheu, andere mit Neugierde. Und so klettern Katzen schnell mal auf den Weihnachtsbaum und Hunde nagen am Geschenkpapier. Was lustig klingt, kann für die Vierbeiner aber schnell zum Risiko werden.