Tipps für sichere Weihnachtstage Diese 10 Gefahren sollten Haustier-Besitzer zu Weihnachten kennen

5. Christbaumkugeln

Christbaumkugeln an sich sind keine Gefahr für Haustiere. Wenn sie jedoch zerbrechen, können sich Hunde und Katzen an den Scherben verletzen. Werden die Haken, an denen die Kugeln befestigt sind, verschluckt, können Atemnot und innere Verletzungen die Folge sein.