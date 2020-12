Kostenpflichtiger Inhalt: Weihnachten 2020 : 22 Geschenkideen fürs Fest

Weihnachtsgeschenke liegen unter einem geschmückten Baum (Symbolfoto). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Düsseldorf Alle Jahre wieder dieselbe Frage: Was schenke ich zu Weihnachten? Wir haben uns Gedanken gemacht, was Sie dieses Jahr schenken können. Das Ergebnis ist eine große Auswahl an Ideen – für Heimarbeiter, für Hobby-Köche, für Frischluft- und für Spiele-Fans. Für ein fröhliches Fest.