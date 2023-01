Umfrage nach Feiertagen Das sind die unbeliebtesten Weihnachtsgeschenke

Ebay Kleinanzeigen, das die Yougov-Umfrage in Auftrag gab, spürt die Folgen der Unzufriedenheit über die Geschenke auf der eigenen Plattform: Nach den Weihnachtsfeiertagen steigt die Zahl der Anzeigen dort kontinuierlich an. Im vergangenen Jahr war der 11. Januar mit rund 830.000 neuen Anzeigen der stärkste Tag des Jahres. Ab dem 14. Januar flachte dieses Hoch leicht ab, blieb aber bis in den Februar hinein recht hoch.