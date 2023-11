Christkindpostfiliale öffnet Was Kinder sich zu Weihnachten wünschen

Die meisten Wünsche erreichen das Christkind in Engelskirchen aber nicht persönlich, sondern per Post. Fast 135 000 Briefe aus 48 Ländern landeten vergangenes Jahr im Weihnachtspostamt. Damit diese wie geplant auch alle beantwortet werden, arbeiten bis zum 20. Dezember 19 Helferinnen und Helfer in Engelskirchen. Eine von ihnen ist Birgit Hellwig. Die Rentnerin ist bereits im sechsten Jahr dabei. „In dem Alter ist das schon eine schöne Betätigung in der Vorweihnachtszeit“, sagt sie. In der heißen Phase zur Adventszeit öffne sie etwa 300 Briefe am Tag, schätzt sie. Dabei gebe es zwar vorgedruckte Antworten, dennoch lese man jeden einzelnen Brief, sagt Hellwig. „Für die ganz Bewegenden schreiben wir auch einen ganz persönlichen Brief mit Goldstift.„