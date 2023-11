Geschenke, Adventskalender, Deko So viel Geld geben Deutsche an Weihnachten aus

Wie eine Statista-Auswertung zeigt, ist die Summe, die in Deutschland pro Kopf für Weihnachtsgeschenke ausgegeben werden will, seit 2011 stark gestiegen. Während die Menschen 2011 noch mit Ausgaben in Höhe von durchschnittlich 338 Euro planten, liegt der Wert 2023 bei 507 Euro. In den vergangenen zwei Jahren ist die Summe allerdings leicht zurückgegangen: 2021 waren es noch 522 Euro.