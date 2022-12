Weihnachten 2022 Mehr Licht!

Sich dem Menschen und seiner Not zu öffnen und in jedem Leidenden das Göttliche zu erkennen, war für Mutter Teresa die Formel der Erleuchtung. Der Engel der Armen in Kalkutta, 2003 heiliggesprochen, gilt als leuchtendes Vorbild für die Mildtätigen in Kirche und Gesellschaft. Wenn auch inzwischen etliche Kommunen in NRW wegen des kaum zu bewältigenden Andrangs der Geflüchteten klagen, so hat doch die enorme Hilfsbereitschaft in weiten Teilen der Bevölkerung eindrucksvoll gezeigt, wie stark die Erkenntnis gewachsen ist: Wir dürfen Menschen in Not nicht allein lassen. Dabei mag – vor allem bei den Älteren – die Erinnerung an eigene Not und erlebtes Elend in der Kriegs- und Nachkriegszeit bestimmend gewesen sein. Wer selbst kein Dach über dem Kopf hatte und Obdach fand, wer Bombennächte durchlitt und Hungerwinter erlebte, ist vielleicht eher bereit, andere aufzunehmen, wie es in diesem Land in diesem Jahr hundertausendfach geschah. Daraus ist im Kleinen wie im Großen nicht selten entstanden, was Miteinander begründet: Freundschaft und Vertrauen.