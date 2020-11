Umfrage der FOM-Hochschule : Deutsche wollen im Corona-Jahr deutlich mehr für Weihnachtsgeschenke ausgeben

Essen Kontaktbeschränkungen, geschlossene Geschäfte und Freizeiteinrichtungen machen die Deutschen in diesem Jahr offenbar spendabler, wenn es ums Weihnachtsfest geht. Der Studienleiter versucht sich an Erklärungen.

Nach den Kontaktbeschränkungen der Corona-Pandemie sind die Deutschen 2020 bei Weihnachtsgeschenken für ihre Lieben offensichtlich besonders großzügig. Durchschnittlich planten sie Geschenkausgaben von 500 Euro pro Kopf und damit deutlich mehr als in früheren Jahren (2019: 475, 2018: 472), heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Weihnachtsumfrage der privaten FOM-Hochschule in Essen. Befragt wurden bundesweit über 46.000 repräsentativ ausgewählte Menschen zwischen 12 und 99 Jahren.