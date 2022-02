Weiden: Champagner mit Ecstasy vergiftet - Suche nach dem Verursacher läuft

52-Jähriger in Weiden gestorben : Champagner war mit Ecstasy vergiftet - Suche nach Verursacher läuft

Nach einem Restaurantbesuch in Weiden ist ein 52-Jähriger möglicherweise an einer Vergiftung gestorben. Foto: dpa/Armin Weigel

Weiden in der Oberpfalz Mehrere Menschen haben in einem Restaurant in der Oberpfalz gefeiert und Champagner getrunken. Plötzlich brachen die Gäste zusammen, einer starb. Laut der Polizei besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung.

Die Getränke, die in Weiden in der Oberpfalz zum Tod eines Manns und mehreren Verletzten führten, sind mit Drogen versetzt gewesen. Die Betroffenen tranken aus einer Flasche Champagner, der Ecstasy in einer "hohen Konzentration" enthielt, wie Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer am Montag sagte. Das hätten die ersten chemischen Untersuchungen ergeben.

Im Zentrum der Ermittlungen stünden nun die Fragen, wie das Ecstasy in die Flasche kam und wer davon wusste, sagte Schäfer. Ermittelt werde wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Mehrere Menschen hatten in der Nacht zum Sonntag in einem Lokal in Weiden das mit den Drogen versetzte Getränk konsumiert. Fünf Männer und drei Frauen im Alter zwischen 33 und 52 Jahren wurden anschließend mit massiven gesundheitlichen Problemen in Krankenhäuser gebracht, ein 52-Jähriger aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht. Mindestens einer der Verletzten hatte die Klinik am Montag wieder verlassen.

Noch am Montag könnte die Obduktion des Todesopfers angeordnet werden, sagte ein Polizeisprecher. Eine Sonderkommission namens „Markt“ hat die Ermittlungen übernommen. Am Montag sollten unter anderem weitere Zeugen befragt werden.

(chal/lha/dpa/afp)