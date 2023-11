Wegen Warnstreiks Eingeschränkter Winterdienst im Norden

Schnee und Eis auf Straßen - aber der Winterdienst streikt: Wegen Warnstreiks im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder ist es bei den Winterdiensten in Schleswig-Holstein und Niedersachsen zu Einschränkungen gekommen. Der Warnstreik der 22 Straßenmeistereien in Schleswig-Holstein habe wie geplant um Mitternacht begonnen, teilte ein Verdi-Sprecher am Donnerstagmorgen mit. Ein Verkehrschaos sei jedoch ausgeblieben, hieß es vonseiten der Polizei. Die Autofahrer hätten sich mittlerweile an die Witterungsverhältnisse angepasst.