Eklat um Frontmann Phil Anselmo Grüne fordern Ausladung der Band Pantera bei Rock am Ring 2023

Anfang Juni wird es auf dem Nürburgring wieder lauter als ohnehin schon, denn das Kult-Festival Rock am Ring findet statt. Mit dabei, die US-amerikanische Metal-Band Pantera, die in den 80ern gegründete wurde, sich allerdings 2003 getrennt hat. Für 2023 kündigte Pantera letztes Jahr eine Reunion-Tour an. Bei Rock am Ring sollte die Band als Headliner mit dabei sein.