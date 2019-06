Hitze in Deutschland : Ventilatoren gehen weg wie warme Semmeln

Düsseldorf Angesichts der Hitze in dieser Woche decken sich viele Verbraucher in Deutschland mit Ventilatoren ein. Es könnte zu Engpässen bei einigen Modellen kommen.

Bei der Supermarktkette Real stieg der Ventilatoren-Verkauf in den vergangenen Tagen ebenfalls deutlich an, wie ein Sprecher mitteilte. In den Märkten ist demnach aber noch ausreichend Ware vorhanden. Viele greifen auch online zu. In Amazons Bestsellerliste hat es ein Standventilator am Montag auf Rang drei unter den meistverkauften Elektronikartikeln geschafft.

Hoch „Ulla“ lässt diese Woche die Temperaturen in Deutschland in rekordverdächtige Höhen anschwellen. Laut Deutschem Wetterdienst könnte es am Dienstag bis zu 36 Grad warm werden. Am Mittwoch könne mancherorts die 40-Grad-Marke geknackt werden. Es wäre nicht nur der bislang heißeste Tag des Jahres, sondern auch ein Hitze-Rekordtag in manchen Regionen. So könnte in Frankfurt die bislang höchste im Juni gemessene Temperatur aus dem Jahr 1947 überboten werden. Damals stieg das Thermometer auf 38,2 Grad.