Wegen Heißhunger auf Süßigkeiten: Polizei stoppt 11-jährigen Autofahrer

Wolfsburg Er wollte nur einmal eben in den Supermarkt fahren, um Süßes einzukaufen. Zehn Kilometer hat der 11-Jährige schon zurückgelegt, als ihn die Polizei anhält. An seiner Fahrleistung lag es nicht.

Sein Verlangen nach Süßigkeiten hat einen Elfjährigen aus Niedersachsen zum Autofahrer werden lassen. Nach Hinweisen eines Zeugen stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Jungen im Auto seiner Mutter in der Gemeinde Schöningen, wie die Polizei am Donnerstag in Wolfsburg mitteilte. Nach eigenen Angaben wollte er zu einem Supermarkt, um Süßes einzukaufen. Zehn Kilometer hatte er bereits unfallfrei zurückgelegt.