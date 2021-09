Wegen Hautfarbe : Motsi Mabuse erwägt Umzug nach Großbritannien

Frankfurt Die Tänzerin und Entertainerin Motsi Mabuse könnte sich vorstellen, nach Großbritannien zu ziehen – ihrer Tochter zuliebe. Diese sei das einzige schwarze Kind in ihrer Kindergartengruppe. Mabuse wolle nicht, dass das „für immer“ so bleibt.

Die Tänzerin und Entertainerin Motsi Mabuse denkt ihrer Tochter zuliebe über einen Umzug nach Großbritannien nach. „Meine Tochter ist das einzige schwarze Kind in ihrer Kindergarten-Gruppe und ich will nicht, dass das für immer so bleibt“, sagte die 40-Jährige dem „Mirror“ (Sonntag). „Ich weiß, dass Großbritannien sein eigenes Ding durchmacht und es viele schwere Probleme gibt, aber die Zahl der Menschen meiner Hautfarbe ist deutlich höher als in Deutschland.“ Sie könne sich einen Umzug prinzipiell vorstellen, wolle aber abwarten, was die Zukunft bringe.