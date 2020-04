Wegen Corona-Zwangsschließung : Tierpark erarbeitet Pläne für Notschlachtungen

Neumünster Wegen der Corona-Zwangsschließung fehlen Einnahmen. Ein Tierpark in Schleswig-Holstein hat nun Notpläne für das Schlachten seiner Tiere erarbeitet, falls diese nicht mehr gefüttert werden können.

Hintergrund ist, dass der Tierpark zurzeit keine Einnahmen durch Besucher hat und ausschließlich durch Spenden am Leben erhalten wird. „Wir sind ein Verein“, erklärte Caspari. „Wir bekommen keine städtischen Gelder, und alles, was wir bis dato an Landesgeldern beantragt haben, ist noch nicht eingetroffen.“