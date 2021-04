Nur 519 Fälle in dieser Saison : Grippewelle bleibt zum ersten Mal seit 1992 aus

Nur 519 Fälle in dieser Saison

Schniefen, Husten, Fieber: Die typischen Grippe-Symptome wurden in dieser Saison bei so wenigen Menschen festgestellt wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Berlin So wenige Grippe-Fälle gab es seit Jahrzehnten nicht mehr: nur 519, ein Bruchteil von der Zahl im Vorjahr. Das RKI begründet das mit den Corona-Maßnahmen wie verstärkter Hygiene, Masken und Homeoffice-Regelungen.

Mit bisher nur 519 im Labor bestätigten Fällen geht die wohl schwächste Grippesaison seit Jahrzehnten in Deutschland dem Ende entgegen. Nach Definition der Arbeitsgemeinschaft Influenza (AGI) am Robert Koch-Institut (RKI) seien die Kriterien für den Beginn einer Grippewelle nicht erfüllt worden, teilte eine RKI-Sprecherin auf Anfrage mit. Das heiße: „Es hat in dieser Saison überhaupt keine Grippewelle gegeben.“ Dies sei ein Novum seit Beginn der Grippeüberwachung durch die 1992 gegründete Arbeitsgemeinschaft. Auch die meisten anderen Länder der Nordhalbkugel seien von der Welle verschont geblieben.