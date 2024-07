In Wedel bei Hamburg Lehrkraft auf Parkplatz von Volkshochschule niedergestochen

Vor einer Volkshochschule im schleswig-holsteinischen Wedel ist ein Mann bei einem gewaltsamen Angriff massiv verletzt worden. Dem Opfer, das vermutlich als Lehrkraft an der Schule tätig sei, seien Stichverletzungen am Hals zugefügt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Bad Segeberg. Der Mann schwebte demnach in Lebensgefahr.