Weihnachtsmärkte in NRW : Was Sie zur Dortmunder Weihnachtsstadt 2021 wissen sollten

Was Sie zur Dortmunder Weihnachtsstadt 2021 wissen sollten

Weihnachtsmärkte in NRW

Dortmund Der Weihnachtsmarkt in Dortmund konnte coronabedingt im vergangenen Jahr nicht stattfinden und auch der beliebte 45-Meter-hohe Weihnachtsbaum musste wieder abgebaut werden. In diesem Jahr soll die Weihnachtsstadt aber wieder wie man sie kennt erstrahlen.

Nachdem die Weihnachtsstadt Dortmund aufgrund der Pandemie im Jahr 2020 leider nicht stattfinden konnte und der halbfertige Baum abgebaut werden musste, soll es 2021 endlich wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Zwar muss beispielsweise das Weihnachtsdorf dieses Jahr noch ausfallen. Aber die gute Nachricht: Im Großen und Ganzen soll die Weihnachtsstadt wieder so aussehen, wie die Besucher sie kennen.

Wann findet der Weihnachtsmarkt Dortmund 2021 statt?

Die Weihnachtsstadt in Dortmund ist vom 18. November bis zum 30. Dezember 2021 geöffnet.

Wie sind die Öffnungszeiten vom Weihnachtsmarkt Dortmund?

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund?

Die Veranstaltung soll sich im Rahmen der dann geltenden Corona-Schutzverordnung bewegen. Nach aktuellem Stand (Mitte Oktober 2021) würde das bedeuten, dass die Weihnachtsstadt Dortmund für jeden frei zugänglich ist. Allerdings gelten trotzdem die 3G-Regeln : Impf-, Genesungs-, oder Testzertifikate werden bei der Bestellung an den Ständen stichprobenartig kontrolliert.

Was sind die Highlights auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund 2021?

Die Dortmunder Weihnachtsstadt zählt zu den größten und schönsten Weihnachtsmärkten Deutschlands. An rund 300 Ständen mit Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, außergewöhnlichem Spielzeug und vielem mehr gibt es nahezu alles, was die Herzen in der Adventszeit höher schlagen lässt.