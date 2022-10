Müllentsorgung : Was darf in den Sperrmüll - und was nicht?

Was Sie im Sperrmüll entsorgen können - und was nicht. Foto: dpa-tmn/Uwe Anspach

Was darf in den Sperrmüll und was nicht? Und welche Kosten fallen dabei an? Spätestens beim Umzug muss sich jeder diese Frage stellen. In unserem Artikel klären wir auf.

Grundsätzlich gilt: Alles, was nicht in den Hausmüll passt, sprich zu groß oder zu sperrig ist, gehört laut Verbraucherzentrale auf den Sperrmüll. Ebenfalls ist wichtig, dass die Gegenstände von Hand entsorgt werden können und nicht zu schwer sind. Was jedoch genau zum Sperrmüll zählt und was auf dem Wertstoffhof entsorgt werden muss, regelt jede Kommune selbst. Vorab sollten Sie sich also bei Ihrem Entsorgungsbetrieb informieren.

Wo können Sie einen Termin für die Abholung ausmachen?

Grundsätzlich ist es recht unkompliziert, Sperrmüll zu beantragen. Auch hier ist von jeder Gemeinde individuell geregelt, wie die Abholung funktioniert. Oft gibt es feste Termine für die Entsorgung, die in den Abfallkalendern für die jeweilige Region zu finden sind. Diese Kalender werden entweder in Papierform an die Gemeindemitglieder verteilt oder sind auf der Webseite des entsprechenden Entsorgungsunternehmens einsehbar. Feste Abholtermine sind meist kostenlos und müssen nicht extra beantragt werden.

Doch es gibt nicht in jeder Kommune feste und kostenlose Abholtermine. In diesem Fall muss ein Termin beim zuständigen Entsorgungsunternehmen vereinbart werden. Ist der Termin bestätigt, können Sie zum gegebenen Zeitpunkt den Sperrmüll an einen gut erreichbaren Ort an die Straße stellen.

Was gehört in den Sperrmüll?

Es gibt bestimmte Gegenstände, die nicht im Sperrmüll entsorgt werden können. Auch die erlaubte Menge des Sperrmülls ist nach den Bestimmungen der Gemeinde geregelt.

Diese Gegenstände können Sie im Sperrmüll entsorgen:

Alte und ausrangierte Möbel

Matratzen und Teppiche

Alte Kinderwagen

Sportgeräte

Unter Umständen auch Elektroschrott. Dazu sollten Sie sich aber ebenfalls über die Bestimmungen Ihrer Gemeinde informieren, denn nicht jedes Sperrmüllunternehmen entsorgt Elektroschrott.

Was gehört nicht in den Sperrmüll?

Ein alter Herd, Kühlschrank oder andere Elektrogroßgeräte. Zwar gibt es auch Sperrmüllunternehmen, die Elektroschrott entsorgen, grundsätzlich zählen Elektrogroßgeräte aber nicht zum Sperrmüll sondern zum Sondermüll.

Flüssigkeiten, wie Farbreste oder Reinigungsmittel

Gefährliche Abfälle wie Autoreifen, Batterien, Energiesparleuchten oder Leuchtstoffröhren

Bauschutt, zum Beispiel Fenster, Türen oder Zäune

Mineralische Abfälle, wie alte Toiletten oder Waschbecken

Kleine Abfälle, also Geschirr oder Kleidung

Wie viel kostet die Entsorgung des Sperrmülls?