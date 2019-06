Studie : Mehr Musik, mehr Sport, weniger Fernsehen - dann klappt’s auch in der Schule

Mehr Musik, mehr Sport, weniger Fernsehen - dann klappt’s auch in der Schule

Köln Welche Faktoren führen dazu, dass Grundschüler bessere Noten schreiben? Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat sie jetzt in einer Studie herausgefiltert.

Sport, Musik und eine mäßige Mediennutzung von höchstens zwei Stunden täglich sind demnach hilfreich für gute Leistungen in der Schule.

Kinder, die mehrmals in der Woche Sport treiben, regelmäßig zum Musikunterricht gehen und in ihrer Freizeit lesen, seien nicht nur besonders gut in Deutsch und Mathe, sondern könnten sich auch besser konzentrieren als ihre Mitschüler, schreiben die Autoren der Studie.