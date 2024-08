Friedensfest Warum in Augsburg am 8. August Feiertag ist – und sonst nirgendwo

Für die Menschen in Augsburg wird die nächste Arbeitswoche eine kurze. Grund ist das Hohe Friedensfest am Donnerstag (8. August). Dabei handelt es sich um den einzigen gesetzlichen Feiertag in Deutschland, der nur in einer Stadt gilt. Die Augsburger haben dadurch die meisten gesetzlichen Feiertage bundesweit (14). Das Hohe Friedensfest wird seit 1650 gefeiert. Es kam auf, nachdem die Protestanten das Recht zur Religionsausübung und ihre Kirchen wiedererlangt hatten. Das Friedensfest steht seit 2018 im Bayerischen Landes- und im bundesweiten Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Weltkulturorganisation Unesco.