Latexfans feiern auf „Erotikschiff“ am Bodensee Warum das „Torture-Ship“ ein Muss für Fetischisten ist

Das Schiff sei damit ausverkauft, sagte Veranstalter Thomas Siegmund. Auf zwei Floors war Feiern bis in die Morgenstunden auf dem Bodensee angesagt. Im Hafen von Friedrichshafen wurden die Lack- und Lederfans von zahlreichen Schaulustigen empfangen - Dutzende Menschen standen am Pier, an dem das „Erotikschiff“ immer ablegt und nach einer Visite in Konstanz wiederholt anlegt. Das Regenwetter sorgte nicht für schlechte Stimmung.