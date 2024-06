Anni The Duck beendet Karriere „Ich bin gebrochen und brauche Zeit“

Wenige Tage später veröffentlichte Anni ein Video auf Youtube, in dem sie zu den Vorwürfen Stellung nimmt. Dennoch verliert sie in kürzester Zeit über 30.000 Follower und zahlreiche Werbedeals. Viele Fans und auch andere Streamer nehmen ihr die Reue nicht ab, sodass Anni am 28. Mai das Ende ihrer Online-Karriere verkündet. „Ich habe Menschen verletzt und war viel zu fokussiert darauf, mich zu erklären, statt die benötigte und erwartete Entschuldigung auszusprechen“, schrieb sie in einem Statement auf X. Sie bemühe sich um Selbstreflexion und stehe in täglichem Austausch mit Therapeuten, um „ein besserer, verständnisvollerer Mensch zu werden“.