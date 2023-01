Warnung vor Betrug Europol-Betrüger warten mit neuer Masche auf

Die Anrufmasche der Europol-Betrüger kennen die meisten Menschen schon: „This call is from Europol“ versetzte einige Menschen in Angst und Schrecken, denn ihnen wurde im Anschluss erzählt, ihr Personalausweis werde aktuell missbräuchlich von einer anderen Person verwendet, sie könnten Opfer von Identitätsdiebstahl werden oder strafrechtlich verfolgt werden. So erschlichen sich die Betrüger persönliche Daten und Geld von ihren Opfern. Ein Technik-Trick, das sogenannte "Phone Spoofing" half ihnen dabei, ihre Anrufer-ID zu verändern, sodass es so aussah, als würde eine echte Europolnummer anrufen. Viele Menschen verloren so hohe Geldbeträge.