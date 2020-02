Warnung eines Ruheforschers : Zu wenig Schlaf macht unattraktiv – auch an Karneval

Zu wenig Schlaf macht unattraktiv – auch an Karneval

Klingenmünster Besonders an Karneval trinken Menschen viel und schlafen wenig. Dass dies einem Ruheforscher nicht gefällt, liegt auf der Hand. Der Experte weiß aber auch: Müde Menschen haben es schwerer einen Partner zu finden.

Der Ruheforscher und Buchautor Hans-Günter Weeß (56, „Schlaf wirkt Wunder“) hat davor gewarnt, an Karneval fast eine ganze Woche lang sprichwörtlich die Nacht zum Tag zu machen. „Es liegt in der Natur des menschlichen Organismus, dass man auch einmal mit weniger Schlaf auskommen kann. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass schon eine Nacht mit zu wenig Schlaf bereits mentale und körperliche Auswirkungen hat“, sagte der Leiter des Interdisziplinären Schlafzentrums im rheinland-pfälzischen Klingenmünster.

Infolge erhöhter Schläfrigkeit leide die Aufmerksamkeit. „Das Risiko für Unfälle am Arbeitsplatz oder im Straßenverkehr steigt. Das Immunsystem wird bereits nach einer Nacht ohne Schlaf geschwächt, was man an einer reduzierten T-Zell-Funktion erkennen kann. Im Falle einer Infektion kann die Erkältung eher ausbrechen“, sagte der Psychologe. Und ein Gedächtnisbooster sei der Schlaf auch: „Ohne ausreichend Schlaf leidet die Merkfähigkeit.“