Bundesweiter Warntag 2023 In ganz Deutschland heulen die Sirenen – Handys bekommen Warnmeldungen

Düsseldorf · Um 11 Uhr wird es laut in ganz Deutschland. Am bundesweiten Warntag am 14. September heulen dann die Sirenen, und Warnmeldungen werden als Test verbreitet — auch via automatisch versendeter Kurznachrichten auf alle angeschalteten Handys. Was Sie dazu wissen müssen.

07.09.2023, 12:02 Uhr