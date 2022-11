Probewarnung : Was Sie zum bundesweiten Warntag 2022 wissen müssen

Im Dezember findet wieder ein bundesweiter Warntag statt. Foto: dpa/Jens Büttner

Düsseldorf Auch in diesem Jahr findet wieder ein bundesweiter Warntag statt. Damit will die Bundesregierung sicherstellen, dass die Bevölkerung im Ernstfall gewarnt werden kann. Was Sie dazu wissen müssen.

Bald wird in Deutschland wieder ein bundesweiter Warntag vollzogen. Diese Probewarnung soll möglichst viele Menschen erreichen und wird daher über sämtliche Kanäle gesendet. Damit werden neue und alternative Warnmittel kontinuierlich weiter erforscht und verbessert.

Wann findet der bundesweite Warntag 2022 statt?

Wie das Bund-Länder-Projekt „Warnung der Bevölkerung“ bekannt gegeben hat, soll der nächste bundesweite Warntag am 8. Dezember 2022 stattfinden. Um 11 Uhr wollen die zuständigen Behörden die Bevölkerung über unterschiedliche Wege warnen und so den Ernstfall proben.

Normalerweise findet der bundesweite Warntag immer an jedem zweiten Donnerstag im September statt. Dieses Jahr wird der Warntag aber auf Dezember verschoben, da dann der erste Test mit dem Warnkanal Cell Broadcasting durchgeführt werden kann.

Was ist Cell Broadcast?

Der Begriff meint den automatisierten Versand von warnenden Textnachrichten, die einer SMS ähneln. Dabei kann der Katastrophenschutz automatisch an alle Geräte mit Mobilfunkempfang innerhalb einer bestimmten Region die Nachricht zukommen lassen. Das Gebiet wird anhand der verfügbaren Funkmasten eingegrenzt. Alle Menschen, die sich in dieser Funkzelle befinden, bekommen binnen Sekunden die Nachricht auf ihr Handy geschickt. Auch dann noch, wenn ansonsten das Funknetz zusammengebrochen ist. Maximal stehen 1395 Zeichen für die Botschaft zur Verfügung, auch ein Warnton gehört dazu.

Was passiert am Warntag?

Am bundesweiten Warntag wird eine Probewarnung in Form einer schriftlichen Warnung an alle am Modularen Warnsystem (MoWaS) des Bundes angeschlossene Warnmultiplikatoren (unter anderem Rundfunksender und App-Server) gesendet. Das bedeutet: Die Warnmultiplikatoren schicken eine Probewarnung an Smartphones (z.B. Warn-Apps), Fernseher und Radios. Auch auf digitalen Stadtanzeigetafeln und regional über Lautsprecherwagen oder Sirenen wird die Warnmeldung ausgegeben. Informieren Sie sich bestenfalls in Ihrer Kommune, zum Beispiel im Rathaus oder beim Bürgerservice auf welchem Wege diese plant, vor Ort am Warntag zu warnen.

Die Ziele des Warntags

Der bundesweite Warntag soll in erster Linie dazu dienen, einen Ernstfall mit der Bevölkerung in Deutschland zu erproben. Er soll auch dafür sorgen, mögliche Schwachstellen im Sicherheitssystem ausfindig zu machen, um so in Krisensituationen effektiver handeln zu können.

Wann war der erste Warntag?

Der erste bundesweite Warntag fand am 10. September 2020 statt. Da an manchen Orten keine Sirenensignale zu hören waren, löste der erste Warntag ein großes mediales Echo aus. Dies zeigte nämlich, dass die Warninfrastruktur regional sehr unterschiedlich ausgebaut ist.

