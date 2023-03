Warnstreiks in NRW Was ist eine Gewerkschaft? – Aufgaben, Zusammensetzung und Ziel

Stellvertretend für die Arbeitnehmer verhandelt eine Gewerkschaft mit den Arbeitgebern bzw. mit den Berufsverbänden. Dabei kann es um den Lohn, um die Urlaubstage, die Pausen oder Fortbildungen gehen. Ein Tarifvertrag betrifft meist eine spezifische Branche. Die Gewerkschaft verhandelt dann mit den Arbeitgeberverbänden, in denen sich die einzelnen Unternehmen zusammengeschlossen haben. In der Regel verhandeln die Gewerkschaften jährlich neu. Daneben kann eine Gewerkschaft auch bei anderen Problemen in einem Betrieb eingreifen. Sie berät beispielsweise die Angestellten oder vermittelt Rechtsanwälte. Auch für den Arbeitsschutz oder einen höheren Mindestlohn setzt sich die Gewerkschaft ein.