Sorge vor Legionellen : Warmwassertemperatur senken – darauf sollten Sie achten

Düsseldorf Die Menschen in Deutschland sind aufgrund steigender Preise zum Energiesparen angehalten. So wird regelmäßig empfohlen, die Warmwassertemperatur herunterzuschrauben. Doch steigt damit das Legionellen-Risiko?

Viele Menschen in Deutschland sind besorgt, wie hoch ihre Gas- und Stromrechnung in diesem Jahr ausfallen wird und wie sie sie bezahlen sollen. Energie ist wegen des Ukraine-Krieges nicht nur knapp, sondern auch teuer geworden. Ein beliebter Tipp, um seine Energiekosten zu reduzieren, lautet: Warmwassertemperatur herunterregeln.

Dabei ist jedoch Vorsicht geboten: Man sollte den Schritt mit Bedacht umsetzen, um zu vermeiden, dass Legionellen ins Wasser gelangen. Legionellen sind weit verbreitete Umweltbakterien, die in geringen Konzentrationen natürlicher Bestandteil des Grundwassers sind und somit auch im Trinkwasser vorkommen, erklärt das Umweltbundesamt. Das ist der Umweltbehörde zufolge erst mal unbedenklich, da Wasser kein steriles Produkt ist und Mikroorganismen in geringem Maße darin völlig natürlich auftauchen.

Aus diesem Grund sollte nicht unbedarft an der Warmwasseranlage geschraubt werden. Denn gelangen die Legionellen etwa beim Duschen oder über Luftbefeuchter als Aerosole in die Lunge, können diese sehr gefährlich werden und schwere, fiebrige Infekte oder Lungenentzündungen auslösen. Sogenannte Legionärskrankheiten enden in 10 bis 15 Prozent der Fälle sogar tödlich.