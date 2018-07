Sommerloch : Wann schlägt der Killerfrosch wieder zu?

Ist dies der Frosch, der Deutschland in Atem hält? Foto: Pixabay.de

Düsseldorf Das Sommerloch erreicht in dieser Woche sein maximales Ausmaß – in allen Bundesländern sind Schulferien. In der nachrichtenarmen Zeit werden auch kleine Vorfälle zu riesigen Ereignissen. Eine hoffentlich frei erfundene Vorschau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Sebastian Dalkowski Von Sebastian Dalkowski Autorendetails aufklappen Sebastian Dalkowski (seda) ist Reporter bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Montag

Ein Tweet schildert einen merkwürdigen Vorgang in einem Wald in Brandenburg. Zeugen hätten einen mindestens zwei Meter großen Frosch gesehen, der einen Hund gerissen haben soll. Von Frosch und Hund fehlt allerdings jede Spur, berichtet eine Lokalzeitung.

Ein bisher nicht in Erscheinung getretener AfD-Bundestagsabgeordneter fordert die sofortige Abschiebung von Mesut Özil „dem Muselmann, in sein Heimatland Türkei“.

Dienstag

Mehrere Medien berichten von einer drohenden Schokoladenknappheit. Die Preise sollen um bis zu 20 Prozent steigen. Weil danach alle Deutschen die Supermärkte stürmen, steigen die Preise auf das Vierfache. Mehrere Regierungsmitglieder erklären, der Staat garantiere die Versorgung mit Schokolade.

Ein bisher nicht in Erscheinung getretener Linken-Bundestagsabgeordneter fordert, Regen und Sonnenschein gerechter auf Deutschland zu verteilen.

Eine bekannte Boulevardzeitung fragt: Gibt es den Killerfrosch wirklich?

Mittwoch

Ein neuer Trend in den sozialen Netzwerken beunruhigt Mediziner: Leute rennen mit dem Kopf gegen die Wand und filmen sich dabei.

Weitere Spaziergänger berichten auf Facebook von Begegnungen mit dem Frosch. Auf der Flucht stürzt ein 63-Jähriger und verstaucht sich den Knöchel. Eine bekannte Boulevardzeitung fragt: Wann fordert der Killerfrosch sein nächstes Opfer?

Ein bisher nicht in Erscheinung getretener Grünen-Bundestagsabgeordneter fordert, alle Tiere in Zoos durch Hologramme zu ersetzen.

Donnerstag

Mesut Özil wird von einem Reporter dabei beobachtet, wie er eine Bratwurst nicht ganz aufisst. Die Schlagzeile „Özil macht sich über deutsche Traditionen lustig“ wird 2,5 Millionen Mal in den sozialen Netzwerken geteilt.



Mönchengladbach : Das schönste Schlagloch Deutschlands ist jetzt fertig

zurück

weiter

Die Kreisbehörde reagiert auf die Frosch-Vorfälle und sperrt den Wald. Eine Zeitung fragt: „Ist der Killerfrosch Hitlers letzte Superwaffe?“

Gerüchte ziehen durch die sozialen Netzwerke, die Versorgungssicherheit mit Schokolade gelte nur für Milchschokolade. Der Verband der Hersteller dunkler Schokolade (VHDS) fordert daraufhin die Bundesregierung auf, sich auch klar zur dunklen Schokolade zu bekennen.

Freitag

Ein bisher nicht in Erscheinung getretener CSU-Bundestagsabgeordneter fordert ein Kreuz in jedem siebten Ü-Ei.

Für großen Wirbel sorgt eine Forderung der Interessengemeinschaft Fleischereihandwerk an Özil, sich endlich zur nicht vollständig aufgegessenen Bratwurst zu äußern. Der DFB stellt sich hinter diese Forderung.

Eine Frau sammelt via Aufruf in den sozialen Medien 4,5 Tonnen Wolle. Damit will sie ein riesiges Netz stricken, um den Killerfrosch zu fangen.

Der Verband der Kunststoff verarbeitenden Unternehmen macht sich für eine Helmpflicht bei gegen die Wand laufenden Menschen stark. „Wir können damit unmöglich auch nur einen Tag länger warten“, sagt ein Sprecher.

Samstag

Angela Merkel isst vor 40 Fotografen eine Tafel dunkle Schokolade und reckt danach beide Daumen in die Kamera. Die Geste wird vom VHDS mit großer Zufriedenheit aufgenommen.

Der bisher erst einmal in Erscheinung getretene Grünen-Bundestagsabgeordnete gesteht, den Frosch als Hologramm im Wald ausgesetzt zu haben.

Sonntag

Mesut Özil kündigt ein Statement via Instagram an und lässt zwei Stunden später das Statement folgen: „Sie hat mir nicht so gut geschmeckt.“