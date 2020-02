Enorme Wassermassen auf Wangerooge : Hier war mal ein Strand - jetzt ist er weggespült

Wangerooge Alles wegen „Sabine“. Auf der Nordseeinsel Wangerooge gibt es keinen Strand mehr. Das Wasser hat den Sand verdrängt. Bald muss er wieder aufgeschüttet werden. Das ist keine einfache Aufgabe

Zwischen Promenade und Strand klafft an manchen Stellen eine vier Meter hohe Kante. „Eigentlich würden wir hier mit dem Kopf gerade noch aus dem Sand gucken“, erklärt der Bürgermeister in der Mitte des Strandes. Würden Strandkörbe so niedrig aufgestellt, würden sie schon bei einem normalen Hochwasser überspült, so Fangohr. „Und auch ein Badestrand wäre dann nicht mehr denkbar. Dann könnten die Gäste ja nur bei Niedrigwasser hier liegen - und dann ist Schwimmen verboten.“