Fährverkehr gestoppt Schiff liegt in Wangerooger Hafeneinfahrt quer

Das unter dänischer Flagge fahrende Küstenmotorschiff „Amanda“ hatte den Inselhafen in der Nacht zum Dienstag verlassen wollen und sich dabei an einer Sandbank festgefahren, wie der Fachbereichsleiter Schifffahrt des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee in Wilhelmshaven, Stephan Hellwig, sagte.