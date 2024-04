Wangen im Allgäu 34-Jähriger sticht in Supermarkt auf Vierjährige ein

Der Tatverdächtige, der mit einem Messer auf eine Vierjährige in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu losgegangen sein soll, hat laut Polizei keine Vorbeziehung zu dem Kind gehabt. Das angegriffene Mädchen sei mit seiner Mutter in dem Geschäft gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.