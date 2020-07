Sohn von Walter Lübcke vor Gericht : „Die Tat hat die Familie innerlich zerrissen“

Die Söhne von Walter Lübcke, Jan-Hendrick und Christoph Lübcke treffen am ersten Tag des Prozesses zu dem Mord an Lübcke am Oberlandesgericht ein (Archivfoto). Foto: dpa/Thomas Lohnes

Frankfurt a.M. Jan-Hendrik Lübcke fand vor gut einem Jahr seinen Vater, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, tot auf der Terasse. Im Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder hat sein Sohn nun als Zeuge ausgesagt.

„Wir werden damit nie fertig werden, was unserem Vater angetan wurde. Es bleibt unvorstellbar und unbegreiflich.“ Der als Zeuge geladene Sohn des vor gut einem Jahr ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, Jan-Hendrik Lübcke (30), offenbarte am Dienstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main: „Die Tat hat die Familie innerlich zerrissen.“ Der Mord überschatte das Leben: „Vom Alltag bin ich ganz weit entfernt. Es wird niemals mehr so sein wie früher.“

Der mit den Eltern im selben Haus in Wolfhagen-Istha wohnende Sohn war am Abend der Tat gleich nebenan auf der Dorfkirmes gewesen. Als er kurz vor 0.30 Uhr am 2. Juni 2019 nach Hause zurückkehrte, fiel ihm das brennende Licht in der Küche auf. Er schritt durch die Küche auf die Terrasse und sah seinen Vater im Dunkeln auf dem Gartenstuhl sitzen. Dessen Kopf lehnte nach hinten an der Wand, der Mund stand offen, die Arme hingen herab. „Wie schlafend“, sagte Lübcke, „es sah alles normal aus.“ Erst als der Vater auf seine Ansprache hin keine Reaktion zeigte, habe er „kurz Panik“ bekommen: „Hier ist was passiert.“