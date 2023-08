Festival auf Usedom „Waldfee“ des Weltmeisters gewinnt Bodypainting-Wettbewerb

Bereits Anfang des Monats sorgte eine Bodypainting-Aktion für Aufsehen: Model und Influencerin Vanessa Tamkan ließ sich in einer sechsstündigen Session durch ein aufwändiges Bodypainting in einen Tiger verwandeln. Mit dem Wildkatzenlook wollte sie auf ein ernstes Thema aufmerksam machen: „Wildtiere gehören in die Freiheit und nicht in Zoos!“ Die ehemalige „Germanys Next Top Model“-Kandidatin engagiert sich seit Jahren für Tiere.