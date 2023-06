Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern Lage entschärft – Debatte um Verbesserung der Brandbekämpfung

Auch das Feuer in der rund 30 Kilometer entfernten Viezer Heide bei Hagenow - auch dies ein ehemaliges, munitionsverseuchtes Militärgelände - ist eingedämmt. Ein Panzer der Bundeswehr schob breite Brandschutzstreifen um den Waldbrand frei, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Dort sind den Angaben zufolge 47 Hektar betroffen. Die Lage habe sich so weit stabilisiert, dass das Gebiet voraussichtlich am Mittwochabend an die Stadt und die anderen Eigentümer übergeben werden könne, sagte Sternberg. Die angrenzende Bundesstraße 321 wurde am Mittag wieder freigegeben.