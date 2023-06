Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern Erste Einwohner kehren zurück

Lübtheen · Die ersten Einwohner der Ortschaft Volzrade am Rande des Waldbrandgebietes in Mecklenburg-Vorpommern sind am Mittwochnachmittag in ihre Häuser zurückgekehrt.

14.06.2023, 15:15 Uhr

Die Polizei gab die Zufahrtsstraße zu dem Dorf unweit ehemaligen Truppenübungsplatzes Lübtheen mit gut 20-minütiger Verspätung frei. Zur angekündigten Aufhebung der Evakuierung um 14 Uhr fuhren bereits die ersten Familien in ihren Autos vor, wurden jedoch zunächst von Polizisten aufgehalten. Es gebe eine neue Rauchentwicklung, man möge sich bitte gedulden, hieß es zunächst. 20 Minuten später durften die Autos dann die Straße passieren. Waldbrände wüten in Mecklenburg-Vorpommern – „großes Ausmaß“ auch in Bayern 145 Hektar in Flammen Waldbrände wüten in Mecklenburg-Vorpommern – „großes Ausmaß“ auch in Bayern Volzrade war am Montagabend evakuiert worden, nachdem die Flammen des Waldbrandes auf dem munitionsbelasteten früheren Truppenübungsplatz Lübtheen bis auf 800 Meter an das Dorf herangerückt waren. Später verringerte sich der Abstand weiter auf 500 Meter. Am Mittwochmorgen hatte Landrat Stefan Sternberg (SPD) das Ende der Evakuierung verkündet. Es gebe keine offenen Flammen mehr nahe dem Ort, sagte er. Auf den 500 Metern zu dem Dorf sei zudem der Boden gut gewässert.

(PS/dpa)