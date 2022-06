Schwieriger Feuerwehreinsatz : Waldbrand in Brandenburg - Fläche auch mit Kampfmittelverdacht

Waldbrand in Brandenburg - Fläche auch mit Kampfmittelverdacht

Potsdam/Treuenbrietzen Vor rund vier Jahren wüteten in dem Waldstück südwestlich von Berlin tagelang die Flammen. Nun kämpfen in der Region erneut Feuerwehrleute gegen einen Brand - unter ähnlich schweren Bedingungen.

Südwestlich von Berlin ist ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer in einem Waldstück bei Treuenbrietzen (Brandenburg) habe sich bis zum Abend auf etwa 60 Hektar ausgebreitet, berichtete die Sprecherin des Landkreises Potsdam-Mittelmark, Andrea Metzler, am Freitagabend. Die Fläche entspricht 84 Fußballfeldern. Nach ihren Angaben waren Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr und Technisches Hilfswerk (THW) mit insgesamt 380 Kräften im Einsatz. Eine massive Rauchwolke sei bis in den Süden Brandenburgs zu sehen, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel.