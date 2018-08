Waldbrand in Brandenburg: Feuerwehr löscht weiter

Die Waldbrände erhellen in der Nacht zu Samstag den Himmel. Foto: dpa/Christoph Soeder

Treuenbrietzen Der riesige Waldbrand südwestlich von Berlin hält die Feuerwehr weiter in Atem. Zwei Dörfer bleiben weiter evakuiert. Am Morgen zog laut einem Medienbericht wieder Qualm bis nach Berlin.

Darüber berichtet die „Berliner Morgenpost“. Demnach sei der Rauchgeruch zum Beispiel in den Stadtteilen Charlottenburg und Friedrichshain wahrnehmbar gewesen .

Am Samstagmorgen kämpften Hunderte Feuerwehrleute weiter gegen die Flammen. Zwei Dörfer in Brandenburg sollten bis mindestens Samstagvormittag evakuiert bleiben. Die Einsatzkräfte kämpften mit drei Brandherden rund um Treuenbrietzen, wie ein Sprecher des Brandenburger Innenministeriums sagte. Am Freitag hatten die Feuerwehrleute den Brand zwar eindämmen, aber nicht unter Kontrolle bringen können.