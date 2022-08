Feuer vorerst unter Kontrolle : Rund 200 Feuerwehrleute bekämpfen weiter Waldbrand im Nationalpark Harz

Wernigerode Die anhaltende Trockenheit führt immer wieder zu Waldbränden. Ein neues Feuer im Nationalpark Harz ist vorerst räumlich unter Kontrolle. Die Feuerwehr kämpft weiter nicht nur mit den Flammen, sondern auch mit dem schwierigen Terrain.

Im Nationalpark Harz kämpfen Einsatzkräfte nahe dem Brocken gegen einen Waldbrand. Wie der Landkreis Harz am Freitag in Halberstadt mitteilte, dämmten sie das am Donnerstag ausgebrochene Feuer inzwischen ein und brachten es unter Kontrolle. Der Brand erstreckte sich demnach zuletzt noch auf etwa 13 Hektar in steilem Gelände nahe der Gemeinde Schierke. Etwa 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie sollten laut Landkreis von Löschhubschraubern unterstützt werden.