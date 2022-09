Waldbrand am Brocken: Am Samstag (3.9.22) war ein sich schnell ausbreitende Feuer am sogenannten Goetheweg nahe des Aussichtspunktes Goethebahnhof entdeckt worden. Der Goetheweg zum Brocken gilt als einer der meistfrequentierten Wanderwege im Nationalpark Harz. Am frühen Sonntagmorgen lodern die Flammen weiter unkontrolliert.