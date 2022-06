Feuer in Brandenburg : Lage in Treuenbrietzen stabil - Regen bringt etwas Entspannung in Beelitz

Ein Löschhubschrauber tankt Wasser im Seddiner See , um die Löscharbeiten in Treuenbrietzen zu unterstützen. Starke Winde verschlechterten die Lage am Sonntag. Foto: dpa/Stephanie Pilick

Treuenbrietzen/Beelitz Mehrere Straßenzüge in Brandenburg wurden am Wochenende wegen der schweren Waldbrände evakuiert. Winde fachten die Feuer in Beelitz in der Nacht weiter an. Regen am Morgen brachte jedoch etwas Entspannung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Lage im Waldbrand-Gebiet bei Beelitz sieht am Montagmorgen deutlich besser aus. Es musste nicht weiter evakuiert werden und die Brandlinien konnten gehalten werden, teilte der Bürgermeister von Beelitz Bernhard Knuth (parteilos) am Montagmorgen mit. „Es sieht deutlich entspannter aus“ sagte Knuth. Zur Entspannung habe unter anderem beigetragen, dass es in Beelitz angefangen hat zu regnen.

Bei Beelitz und Treuenbrietzen kämpft die Feuerwehr gegen Waldbrände, die am Freitag ausgebrochen waren. Wechselnde Winde hatten für eine starke Ausbreitung des Feuers geführt. 600 Menschen mussten evakuiert werden.

Der Waldbrand bei Beelitz hatte sich nach Angaben von Bürgermeister Bernhard Knuth (parteilos) bis zum Abend auf 200 Hektar ausgebreitet. Einige Straßenzüge wurden evakuiert. Er hoffe, dass die Ausbreitung gestoppt werden könne, „und wir letztlich erfolgreich das Feuer bekämpfen können“, sagte Knuth. Später ergänzte er, der Waldbrand sei unter Kontrolle. Bis in die Nacht müsse noch mit heftigen Windböen gerechnet werden, die das Feuer anfachen könnten. „Dann hoffen wir auf den erwarteten Regen.“ Brandenburgs Innenminister Stübgen (CDU) sprach im rbb-Spezial von einer „leichten Entspannung“. Es sei zu hoffen, dass am Morgen Gewitter und viel, viel Regen kommen.

Tatsächlich fielen am frühen Morgen die ersten Tropfen, brachten jedoch noch nicht den erhofften Effekt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) handelte es sich zunächst nur um vereinzelte Schauer und kleinere Gewitter, die nicht allzu viel Regen brachten. Erst im Laufe des Vormittags werde es flächendeckende Niederschläge geben, die für Entspannung sorgen dürften, sagte ein Sprecher.

Drei Straßen mussten die Behörden evakuieren, sagte der Beelitzer Bürgermeister in einer Spezialsendung im rbb-Fernsehen. Zuvor waren weitere Anwohner auf eine mögliche Evakuierung vorbereitet worden. Der Rathauschef sprach später davon, dass der Brand unter Kontrolle sei. Er glaube nicht, dass das Feuer auf das Stadtgebiet übergreife, sagte Knuth. Der Qualm ziehe jedoch auch in die Stadt. Daher bat der Bürgermeister die Bewohner darum, in ihren Häusern zu bleiben.

Schon von Weitem war am Abend eine große Rauchwolke zu sehen. Bundeswehr-Hubschrauber waren im Löscheinsatz. Straßen mussten gesperrt werden, im Bahnverkehr gab es Störungen. Die Veranstaltungen der Landesgartenschau in Beelitz wurden nach Ausbruch des Brandes abgesagt. Auch am Montag bleibt die Schau geschlossen. Der Hauptparkplatz der Landesgartenschau wird laut Geschäftsführerin Marina Ringel derzeit für die Einsatzfahrzeuge genutzt. Ob am Dienstag wieder Besucher auf das Gelände könnten, werde an diesem Montag entschieden. Die Stadt Beelitz mit rund 13.000 Einwohnern ist auch für den Spargelanbau bekannt.

⚠️Wichtige Informationen⚠️



Uns erreichen Hinweise über starken Brandgeruch in @stadt_dresden. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung! Details dazu gibt es hier: https://t.co/IMfl9aNodC#EinsatzfuerDresden #Dresden #Treuenbrietzen #Waldbrand @Treuenbrietzen1 pic.twitter.com/xpgePlXNlA — Feuerwehr Dresden (@FeuerwehrDD) June 19, 2022 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Der Geruch des Waldbrandes ist der Feuerwehr zufolge noch im sächsischen Dresden wahrzunehmen, das knapp 150 Kilometer weiter südöstlich liegt. „Es ist davon auszugehen, dass, begünstigt durch die vorherrschende Wetterlage, Rauchniederschlag von diesem Ereignis der Grund für die Geruchsbelästigung ist“, schrieb die Feuerwehr Dresden auf Twitter. „Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung der Landeshauptstadt Dresden!“

Zuvor hatten sich mehrere Bürger bei der Feuerwehr gemeldet, die starken Brandgeruch im Stadtgebiet von Dresden wahrgenommen hatten. Dass es sich dabei um Rauchniederschlag eines anderen Großbrandes gehandelt haben könnte, schloss die Feuerwehr aus. Dieser sei mittlerweile unter Kontrolle.

Bei Treuenbrietzen kämpfen Feuerwehr und Bundeswehr schon seit Freitag am Boden und aus der Luft gegen ein Feuer, das sich durch wechselnde Winde ausbreitete. Rund 600 Menschen mussten bisher ihre Häuser verlassen. Der Kampf gegen die Flammen ist besonders schwierig: Weil im Boden eines ehemaligen Spreng- und Übungsplatzes Munition und Kampfmittel liegen, kommen die Feuerwehrleute nicht direkt an den Brand heran. Das Feuer kann im Boden verborgene Munition hochgehen lassen. Hubschrauber der Bundeswehr nahmen deshalb bei Dutzenden Flügen Zehntausende Liter Wasser aus einem nahen See auf und löschten von oben.

Teile Deutschlands erlebten am Wochenende die bislang heißesten Tage des Jahres. Die Temperaturen stiegen auf bis zu 39,2 Grad: Die wärmsten Orte waren am Sonntag mit diesen Werten Cottbus und Dresden-Strehlen, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Im sächsischen Hoyerswerda wurde es mit 39,0 Grad ähnlich warm.

Insgesamt waren am Sonntag nach den Worten von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) etwa 1400 Einsatzkräfte an den verschiedenen Brandstellen im Einsatz. Überwiegend seien es Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Brandenburg, aber auch solche aus Sachsen-Anhalt. Außerdem wurde Hilfe aus Berlin erwartet. Dazu kamen nach Woidkes Angaben Bundeswehrsoldaten sowie Kräfte des Technischen Hilfswerkes und anderer Rettungsorganisationen.

(ahar/juju/dpa)