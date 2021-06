Tumult im Gericht : Wald-Besetzerin zu Gefängnisstrafe verurteilt

Alsfeld Lange dauerte der Protest im Dannenröder Forst an. Dabei kam es auch zu tätlichen Angriffen - eine Angeklagte wurde dafür nun zur Haft verurteilt.

Eine Waldbesetzerin aus dem Dannenröder Forst ist am Mittwoch vom Amtsgericht Alsfeld (Hessen) zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau am 26. November vergangenen Jahres in einem Protest-Camp in dem Waldstück in Mittelhessen auf einer Seiltraverse in rund 15 Metern Höhe einen Polizisten mehrfach ins Gesicht und einmal gegen den Kopf getreten und einem weiteren Beamten ihr Knie ins Gesicht gestoßen hat.