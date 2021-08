Wagen rast in Tankstelle : 140 Helfer kämpfen vor Ort gegen Flammen

Weiterstadt/Darmstadt Nach einem Unfall, bei dem ein Auto in eine Autobahn-Tankstelle raste, stand diese in Flammen. Viele Feuerwehrleute mussten stundenlang gegen das Feuer arbeiten.

Ein Auto ist an der Autobahn 5 von Darmstadt nach Frankfurt in eine Tankstelle gerast und in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des Wagens kam nach Angaben der Polizei Darmstadt ums Leben. Mehrere Zapfsäulen, ein Transporter und das Dach der Anlage gerieten in Brand. Die vielbefahrene Strecke wurde wegen des starken Rauchs in Richtung Frankfurt zeitweise komplett gesperrt.