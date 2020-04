360 Millionen Euro : Zunahme bei Genehmigungen für Waffenexporte an Entwicklungsländer

Berlin Der Wert der genehmigten Rüstungsexporte ist im ersten Quartal dieses Jahres leicht gestiegen, jedoch wurden viel mehr Kriegswaffen an Entwicklungsländer genehmigt. Hauptempfängerland bei den Kriegswaffen war mit 290 Millionen Euro laut Ministerium Ägypten.

Bei Menschenrechtlern und Kirchen stoßen Rüstungsexporte an Drittländer auf massive Kritik, da diese nur in Ausnahmefällen erfolgen sollen. Nach Einschätzung der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE), deren Fachgruppe Rüstungsexporte jährlich eine Studie zu den deutschen Waffenlieferungen erstellt, gehört Ägypten zu den „problematischen Empfängerländern“, weil die Menschenrechtssituation „sehr schlecht“ sei und interne Gewaltkonflikte zumindest drohten. Ägypten ist zudem am Krieg im Jemen beteiligt, der zu der größten humanitären Katastrophe weitweit geführt hat - so hat Kairo unter anderem die Seeblockade mit durchgesetzt.