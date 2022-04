Wächterpreis-Verleihung : Journalisten der „Augsburger Allgemeinen“ für Masken-Deal-Recherche ausgezeichnet

Bad Vilbel Der renommierte Wächterpreis der Tagespresse geht an ein Rechercheteam der „Augsburger Allgemeinen“ für Berichte zur sogenannten Maskenaffäre im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben. Bei den Deals hatten Politiker für die Beschaffung von Schutzmasken Provisionen erhalten.

In diesem Zusammenhang bekommen die Redakteure Holger Sabinsky-Wolf und Michael Stifter von der „Augsburger Allgemeinen“ den Ersten Preis. Sie hätten mit journalistischem Geschick und Beharrlichkeit Licht in die Affäre gebracht, wobei sie erhebliche Widerstände hätten überwinden müssen, teilte die Stiftung „Freiheit der Presse“ am Dienstag in Bad Vilbel mit.